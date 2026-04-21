Песков прокомментировал возможные учения Франции и Польши по применению ЯО Песков: Европа стремится к милитаризации и нуклеаризации

Москва21 апр Вести.Возможное проведение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге с журналистами он прокомментировал соответствующие планы стран, о которых пишут зарубежные СМИ. Песков подчеркнул, что необходимо выяснить все детали: разобраться, о каком оружии и государствах идет речь.

Это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте сказал Песков

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что Франция является идеальным союзником для ядерной защиты. Он хочет подключить страну к ядерной инициативе французского президента Эммануэля Макрона.