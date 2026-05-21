Москва21 мая Вести.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя совместные ядерные учения России и Белоруссии, заявил, что любые военные мероприятия такого характера являются сигналом.

В ходе брифинга журналисты спросили у него, являются ли российско-белорусские учения сигналом Европе и Североатлантическому альянсу.

Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом сказал Песков

18 мая в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Вместе с тем в российском оборонном ведомстве заявили, что с 19 по 21 мая Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным ведомства, в ходе тренировок будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.