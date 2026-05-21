Герасимов доложил Путину о ходе ядерных учений РФ и Белоруссии Герасимов: войска РФ и Белоруссии готовы ко второму этапу ядерных учений

Москва21 мая Вести.Войска России и Белоруссии готовы ко второму этапу совместных ядерных учений, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

C 19 по 20 мая была проведена внезапная проверка ядерных сил, войска и силы были приведены в боеготовность, российским и белорусским частям боевого применения ядерного оружия полностью доставили и выдали ядерные боеприпасы.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные подготовились к выполнению боевых задач по пускам ракет в ходе учений ядерных сил.

ВС РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В них принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.