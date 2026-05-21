Москва21 маяВести.Российские военные в ходе учений ядерных сил подготовились к выполнению боевых задач по пускам ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позицияхговорится в сообщении
Кроме того, в районы морских полигонов выдвинулись атомные подводные лодки.
Авиация Воздушно-космических сил в рамках учений снаряжает специальными боевыми частями аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также отрабатывает вылеты в назначенные районы патрулирования.
Ранее в Минобороны сообщали, что с 19 по 21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В учениях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.