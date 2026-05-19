Москва19 мая Вести.На Западе обеспокоены учениями ВС РФ по подготовке к применению ядерного оружия. Об этом пишет Daily Express.

Российская армия начала трехдневные ядерные учения <…>, что, несомненно, вызывает опасения отмечается в публикации

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 19 по 21 мая текущего года проводятся учения Вооруженных сил России по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Отмечалось, что будут привлечены более 64 тысяч человек, 7,8 тысячи единиц вооружений, военной и спецтехники, в том числе свыше 200 ракетных установок и 13 подводных лодок.

В ведомстве также отмечали, что в рамках учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ЯО, размещенного на белорусской территории.