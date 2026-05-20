Военные РФ и РБ отрабатывают на учениях ядерный ответ на угрозы безопасности Эксперт Коротченко рассказал об основных задачах учений РФ и Белоруссии

Москва20 мая Вести.В ходе военных учений РФ и Белоруссии отрабатывается механизм ядерного реагирования на угрозы безопасности. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он добавил, что военные будут также учиться применять гиперзвуковой комплекс "Орешник".

Прежде всего отрабатывают механизм ядерного реагирования в ответ на возможные угрозы безопасности и, в частности, военную агрессию против Союзного государства со стороны либо режима Зеленского, либо стран – членов НАТО. Отдельно хотел бы отметить, что на территории Белоруссии также развернуты баллистические ракеты средней дальности "Орешник", в том числе в ядерном варианте оснащения. Поэтому целью и задачей нынешних учений является как раз отработка всех механизмов. В практическом плане речь идет о координации работы рассказал Коротченко

Ранее сообщалось, что военные учения РФ и Белоруссии вызвали тревогу на Западе.