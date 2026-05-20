Москва20 мая Вести.Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео, на котором запечатлен процесс тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

На кадрах запечатлены процедуры подготовки к пуску ракет наземного базирование, а также взлет боевых самолетов.

В Белоруссии тренировки ядерных сил начались 18 мая. Они проходят в координации с Министерством обороны Российской Федерации. В свою очередь российское военное ведомство проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Они продлятся вплоть до 21 мая.