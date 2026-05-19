Анонсированы пуски баллистических и крылатых ракет на учениях по применению ЯО МО РФ анонсировало пуски баллистических ракет на учениях по применению ЯО

Москва19 мая Вести.Минобороны РФ анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет на учениях по применению ядерного оружия в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что к учениям будет привлечено более 64 тыс. человек личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), свыше 200 ракетных пусковых установок.

В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации говорится в заявлении

Кроме того, во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, дислоцированного в Белоруссии.

К мероприятиям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Сами учения продлятся с 19 по 21 мая.