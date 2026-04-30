Полковник ВСУ Елизаров допустил ядерный ответ России при ударах ВСУ баллистикой Полковник ВСУ назвал удары баллистикой по России триггером для ядерного ответа

Москва30 апр Вести.Применение Украиной баллистического вооружения для ударов по российской территории может спровоцировать Москву на использование тактического ядерного оружия. Такое предупреждение озвучил заместитель командующего по развитию малой ПВО, полковник ВСУ Павел Елизаров в интервью изданию "Украинская правда".

По мнению офицера, расширение наступательных возможностей Киева способно коренным образом изменить характер конфликта. Елизаров отметил, что если украинская баллистика создаст существенные сложности для российской стороны, это может подтолкнуть Кремль к "более жестким мерам".

При этом полковник подчеркнул, что перспектива применения ядерного оружия требует серьезного обсуждения на глобальном уровне и не может рассматриваться в отрыве от международной повестки.