Москва7 мая Вести.Россия может начать применять против Украины весь имеющийся арсенал тяжелых видов вооружений, в случае провокаций со стороны ВСУ и попытки срыва празднования Дня Победы. Такое мнение бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высказал в комментарии для ИС "Вести".

Те, кто планируют и собираются принять участие в террористических актах во время празднования Дня Победы в России, станут мишенями №1, уверен политолог.

Я думаю, что и западные партнеры, которые кивали гривой, слушая эти угрозы [Владимира Зеленского], на самом деле не понимают, что все это может привести к изменению характера специальной военной операции, к тому, что Россия начнет применять против Украины в первую очередь весь имеющийся у нее арсенал тяжелых видов вооружений, которые до сегодняшнего дня не применялись по территории Украины. Тем, кто планирует и тем более принимает участие в террористических актах, тем более планируемых на девятое мая, напрасно надеяться на то, что им удастся отсидеться в элитных поселках, … они могут стать мишенью номер один высказал свою точку зрения Килинкаров

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при попытке киевского режима сорвать 9 мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заблаговременно покинуть его.