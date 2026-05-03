Эксперт Дандыкин рассказал, что может предотвратить атаки ВСУ на регионы России Дандыкин: удары по центрам принятия решений в Киеве остановят атаки ВСУ

Москва3 мая Вести.Удары по центрам принятия решений в Киеве могут предотвратить атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он допустил, что украинские боевики могут организовать провокацию накануне Дня Победы.

Этот вопрос надо решать, может быть, кардинальным образом. Если они не понимают, значит, надо бить непосредственно по Киеву, по центрам принятия решений…Наверное, могут постараться что-нибудь учинить к 9 мая. Это у них в крови. На них сейчас работает практически вся Европа, особенно Германия. Гражданскую промышленность переводят на военную сказал эксперт

По словам Дандыкина, применение ВС РФ более мощного оружия, например, баллистической ракеты "Орешник" также может повлиять на тактику ВСУ и предотвратить дальнейшие удары по регионам России.

Ранее академик Максим Кондратьев предположил, что беспилотники ВСУ, атаковавшие Подмосковье, могли быть запущены с территории Прибалтики.