Ходаренок: для удара возмездия по центру Киева может быть применен "Орешник"

Ходаренок считает, что при ударе возмездия по Киеву будет применен "Орешник" Ходаренок: для удара возмездия по центру Киева может быть применен "Орешник"

Москва7 мая Вести.К массированному удару возмездия по центру Киева в случае провокаций со стороны Украины на День Победы будет привлечено большое число беспилотников, основной силой станет использование ракетного комплекса "Орешник". Такое мнение военный эксперт Михаил Ходаренок высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, беспилотные летательные аппараты будут использоваться и в качестве ударных средств, и как ложные объекты, мешающие работе вражеских систем ПВО.

К массированному удару будет привлечено большое количество беспилотных летательных аппаратов самого различного назначения, как ударных, так и тех, которые будут использоваться в качестве ложных целей, чтобы создать максимально сложную воздушную и помеховую обстановку в ходе осуществления этого удара. Следует обязательно заметить, что по особо важным объектам в центре Киева будет применен ракетный комплекс "Орешник" сказал Ходаренок

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при попытке киевского режима сорвать 9 мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заблаговременно покинуть его.