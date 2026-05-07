Эксперт предположил, какие ракеты могут применить для удара возмездия по Киеву Коротченко: основу удара по Киеву могут составить баллистические ракеты РФ

Москва7 мая Вести.В ответ на возможную атаку российских регионов в День Победы РФ может нанести ответный удар баллистическими ракетами различных типов базирования и дальности, например "Орешник". Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, при использовании баллистических ракет средней дальности класса "Орешник", в данном случае удар будет наноситься боеголовками в обычном оснащении.

Можно предположить, что основу удара составят российские баллистические ракеты различных типов базирования и разной дальности. Поскольку часть из таких средств, ну, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер М" сами по себе обладают большим разрушительным эффектом в случае оснащения боеголовки, ну, соответственно, фугасного типа … В случае объявления бесполетной зоны над Украиной наши дальнобойные системы противовоздушной обороны, такие как С-400 и С-300В4, за счет ракет большой дальности смогут уничтожить любую воздушную цель сказал эксперт

Ранее Минобороны сообщило, что при попытке киевского режима сорвать празднование 9 Мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева.