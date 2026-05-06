Депутат Колесник намекнул на удар "Орешником" в ответ на атаку ВСУ на Джанкой

В Госдуме рассказали об оружии возмездия Киеву за атаку на Джанкой Депутат Колесник намекнул на удар "Орешником" в ответ на атаку ВСУ на Джанкой

Москва6 мая Вести.ВС РФ могут нанести удар баллистической ракетой "Орешник" в ответ на атаку ВСУ под Джанкоем. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

В интервью NEWS.ru он рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский поймет всю тяжесть последствий своих действий только после жесткого ответа России.

Российское военное руководство готово ответить. Зеленский слишком заврался. Я не исключаю, что он поймет только шелест листвы "Орешника" подчеркнул Колесник

Он пояснил, что командование ВСУ "пытается восполнить свои потери на передовой, атакуя мирное население". При этом российские войска уверенно продвигаются вперед, в то время как Зеленский подставляет собственное население.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в крымском городе Джанкой погибло 5 человек. В МИД РФ инцидент назвали актом терроризма со стороны киевского режима.