Москва25 мая Вести.В ходе нанесенного ВС РФ удара возмездия по Украине в ответ на теракт в Старобельске, вероятно, использовалась гиперзвуковая ракета "Орешник" с боевой частью (БЧ) для поражения целей под землей. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" генерал-лейтенант в отставке, профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский.

Он напомнил: проникающие боеприпасы использовались в ходе удара российской гиперзвуковой ракетой "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске в 2024 году.

То, что было в свое время в Днепропетровске, на "Южмаше" - там, во всяком случае, как заявляло Министерство обороны [РФ], это были проникающие боеприпасы, которые предназначались именно для поражения целей, находящихся под землей. Возможно, что и здесь были применены такие же боеприпасы. Судя по тому, что в Белой Церкви были поражены, насколько можно судить из открытых источников, в том числе и заглубленные запасные командные пункты Сухопутных войск Украины и Главного управления разведки Украины, то, скорее всего, это были боеприпасы, которые предназначены для поражения заглубленной цели сказал Бужинский

Оперативно-тактический комплекс "Орешник" с разделяемыми боеголовками применялся для ударов и в Белой Церкви, и в Киеве, отметил ранее в интервью ИС "Вести" военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Армия России массированным ударом возмездия продемонстрировала возможности своего новейшего оружия, которое не могут перехватить системы противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом.