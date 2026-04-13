Москва13 апр Вести.Украина испытывает технологии, которые якобы смогут перехватывать российские ракеты средней дальности "Орешник". Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

Перехватить "Орешник" можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе сказал Вениславский в беседе с "РБК-Украина"

По словам депутата, на вооружении Украины есть гиперзвуковые ракеты, о которых почти никто не знает; с их помощью якобы можно наносить удары на расстоянии до 500 километров.

"Орешник" — новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Он применялся пока два раза. Первый удар был нанесен в ноябре 2024 года по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Второй раз комплекс использовали в январе 2026 года в ходе удара по Львовскому авиационному заводу.

По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, западные эксперты и специалисты считают, что военно-технических средств для нейтрализации "Орешника" не существует.