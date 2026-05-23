Зеленский заявил о подготовке Киева к применению "Орешника" ВС РФ Зеленский готовится к удару "Орешником" по Киеву

Москва23 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится к удару гиперзвуковой ракеты "Орешник" ВС РФ по Украине и, в частности, по столице. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская разведка получила данные о якобы возможной подготовке России к применению "Орешника". Информация была получена в том числе от американских и европейских партнеров и сейчас проверяется, сказал Зеленский.

Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного оружия. Указанное оружие средней дальности может быть использовано в таком ударе написал он в посте

Зеленский добавил, что Украина готовит системы противовоздушной обороны "настолько, насколько это возможно".

Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров также заявил, что Россия якобы может нанести удар по Киеву с помощью "Орешника". Кроме того, он считает, что РФ может атаковать Львов ядерным оружием.