Москва23 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится к удару гиперзвуковой ракеты "Орешник" ВС РФ по Украине и, в частности, по столице. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская разведка получила данные о якобы возможной подготовке России к применению "Орешника". Информация была получена в том числе от американских и европейских партнеров и сейчас проверяется, сказал Зеленский.
Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного оружия. Указанное оружие средней дальности может быть использовано в таком ударенаписал он в посте
Зеленский добавил, что Украина готовит системы противовоздушной обороны "настолько, насколько это возможно".
Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров также заявил, что Россия якобы может нанести удар по Киеву с помощью "Орешника". Кроме того, он считает, что РФ может атаковать Львов ядерным оружием.