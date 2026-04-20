Зеленский заявил, что готов к шантажу ради пополнения запаса ракет ПВО

Москва20 апр Вести.Украина готова к различным методам для восполнения запаса систем и ракет противовоздушной обороны (ПВО), в том числе к шантажу. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу.

На вопрос журналиста, как Украина будет переживать ближайшее лето в зоне боевых действий, Зеленский заявил, что готов применять различные методы для восполнения нехватки систем и ракет ПВО.

Договариваться, покупать, собирать, менять, иногда даже шантажировать сказал он

Зеленский также предрекал Украине тяжелый весенне-летний период в дипломатии и на поле боя, поскольку на Киев усилят давление.

Ранее сообщалось, что европейские союзники киевского режима переориентировали оборонные поставки с ракет и снарядов на дроны-камикадзе собственного производства.

В Минобороны РФ на это заявили, что такое решение ряда стран Европы ведет к эскалации конфликта.