Москва20 апрВести.Украина готова к различным методам для восполнения запаса систем и ракет противовоздушной обороны (ПВО), в том числе к шантажу. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу.
На вопрос журналиста, как Украина будет переживать ближайшее лето в зоне боевых действий, Зеленский заявил, что готов применять различные методы для восполнения нехватки систем и ракет ПВО.
Договариваться, покупать, собирать, менять, иногда даже шантажироватьсказал он
Зеленский также предрекал Украине тяжелый весенне-летний период в дипломатии и на поле боя, поскольку на Киев усилят давление.
Ранее сообщалось, что европейские союзники киевского режима переориентировали оборонные поставки с ракет и снарядов на дроны-камикадзе собственного производства.
В Минобороны РФ на это заявили, что такое решение ряда стран Европы ведет к эскалации конфликта.