Европа нарастила поставки беспилотников на Украину Европа снизила отправки боеприпасов и ракет на Украину и повысила поставки БПЛА

Москва14 апр Вести.Европа переориентировала свою оборонную помощь Украине с ракет и снарядов на поставки дронов-камикадзе собственного производства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителей российских силовых структур.

Согласно данным источника агентства, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наблюдается существенное увеличение использования противником беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) европейского производства, в частности, самолетного типа. Такие изменения стали заметны с конца 2025 года.

Представитель силовых структур подчеркнул, что многочисленные свидетельства военнослужащих, обнаруживающих обломки БПЛА, позволяют с уверенностью говорить о том, что страны Запада, включая Великобританию, Германию и Францию, активно наращивают собственные мощности по производству дронов для оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале указывается, что дроны используются украинскими военными преимущественно для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские боевики под Волчанском используют машины скорой помощи, выкупленные в Польше, для перевозки личного состава и припасов, включая беспилотники.