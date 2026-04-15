МО РФ: выпуск дронов для Киева увеличат за счет совместных предприятий в Европе

Минобороны: рост производства дронов для Киева оплатят предприятия в ЕС МО РФ: выпуск дронов для Киева увеличат за счет совместных предприятий в Европе

Москва15 апр Вести.Наращивание производства ударных беспилотников для Украины планируется обеспечить за счет увеличения финансирования украинских и совместных с ней предприятий в европейских странах. Об этом заявили в Минобороны России.

Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов сообщили в оборонном ведомстве

Минобороны также обнародовало перечень европейских предприятий, которые производят беспилотники для ВСУ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Европа сместила акцент оборонной помощи Украине с ракет и снарядов на поставки дронов-камикадзе собственного производства.