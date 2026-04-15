МО РФ: последствия терактов Киева с применением дронов из Европы непредсказуемы

Москва15 апр Вести.Минобороны РФ предупредило о непредсказуемых последствиях, к которым могут привести теракты Киева с использованием сделанных в Европе беспилотников.

Как отметили российские военные, власти ряда европейских стран решили нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по России. В Минобороны подчеркнули, что это грозит резкой эскалацией.

Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям указывает оборонное ведомство в своем канале в MAX

По данным Минобороны, действия европейских властей "всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией".