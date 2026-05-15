Депутат Колесник: армия России может ударить по цехам беспилотников в Европе

Депутат ГД после атаки дронов по Рязани напомнил, что РФ может ударить по Европе Депутат Колесник: армия России может ударить по цехам беспилотников в Европе

Москва15 мая Вести.Депутат Госдумы Андрей Колесник в связи с атакой беспилотников по Рязани напомнил, что Россия может превентивно ударить по местам производства беспилотников для Украины в Европе.

Он отметил, что страны Европы по сути стали тыловой базой для Киева.

Уже пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа сказал Колесник изданию "Газета.Ru"

Решение об ударе по местам производства беспилотников в Европе, по мнению депутата, "уже есть".

Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командования заявил парламентарий

Следственный комитет РФ ранее информировал, что после атаки беспилотников в Рязанской области в пятницу возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

В середине апреля Минобороны РФ опубликовало список европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины. В министерстве подчеркивали, что хотят так продемонстрировать европейской общественности "истинные причины угроз их безопасности".