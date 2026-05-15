Москва15 маяВести.Депутат Госдумы Андрей Колесник в связи с атакой беспилотников по Рязани напомнил, что Россия может превентивно ударить по местам производства беспилотников для Украины в Европе.
Он отметил, что страны Европы по сути стали тыловой базой для Киева.
Уже пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европасказал Колесник изданию "Газета.Ru"
Решение об ударе по местам производства беспилотников в Европе, по мнению депутата, "уже есть".
Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командованиязаявил парламентарий
Следственный комитет РФ ранее информировал, что после атаки беспилотников в Рязанской области в пятницу возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
В середине апреля Минобороны РФ опубликовало список европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины. В министерстве подчеркивали, что хотят так продемонстрировать европейской общественности "истинные причины угроз их безопасности".