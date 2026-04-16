Профессор Диесен: европейцам стоит прислушаться к словам Медведева

Москва16 апр Вести.Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных ударах по местам производства БПЛА для Киева в Европе являются предупреждением для Евросоюза (ЕС), заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от обострения обстановки отметил Диесен

По его словам, Запад, скорее всего, хочет вынудить Россию на ответные действия.

Медведев написал в соцсети X, что европейские предприятия по производству дронов и другого оборудования для Украины являются возможными целями для российской армии.