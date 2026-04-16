Москва16 апрВести.Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных ударах по местам производства БПЛА для Киева в Европе являются предупреждением для Евросоюза (ЕС), заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от обострения обстановкиотметил Диесен
По его словам, Запад, скорее всего, хочет вынудить Россию на ответные действия.
Медведев написал в соцсети X, что европейские предприятия по производству дронов и другого оборудования для Украины являются возможными целями для российской армии.