"Всем заткнуться": Медведев дал совет Евросоюзу после падения БПЛА в Румынии Медведев заявил, что Европе лучше "заткнуться" на тему упавшего в Румынии БПЛА

Москва29 мая Вести.Странам Евросоюза лучше "заткнуться" на тему атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Румынии, поскольку сами они являются прямыми участниками войны с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Евроимпоненты разорались по поводу попадания некоего беспилотника на румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства - прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит написал Медведев в своем канале в мессенджере MAX

Утром 29 мая БПЛА попал в жилой дом в румынском городе Галац, который находится недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ никогда не наносит удары по гражданским объектам и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.