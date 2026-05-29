Песков не стал давать комментарии о падении беспилотника в Румынии

Москва29 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с падением беспилотника в Румынии.

Журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать заявления из стран Евросоюза о том, что упавший в Румынии беспилотник якобы принадлежал России.

Мы с вами находимся в Астане и полностью сконцентрированы на наших двусторонних российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС. Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории сказал Песков

Вместе с тем в беседе с журналистами он уточнил, что Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии.

Утром 29 мая беспилотник попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. Вместе с тем ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.