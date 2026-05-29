Москва29 маяВести.Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла в Вене Андрея Грозова после падения БПЛА в Румынии. Об этом сообщила глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер.
Я распорядилась вызвать российского посла в Вененаписала она в соцсети X
По словам главы австрийского МИД, она планирует "недвусмысленно выразить протест Австрии" против якобы "российской эскалации". Доказательств своих обвинений министр не привела.
Утром 29 мая в Румынии беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в городе Галац в непосредственной близости от границы с Одесской областью Украины. Румынское внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездоказательными все обвинения Румынии в адрес России о беспилотниках. По ее словам, ни одного факта, материала или свидетельства представлено не было.
Как подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, странам ЕС лучше заткнуться на тему падения БПЛА на жилой дом в Румынии, поскольку сами они являются прямыми участниками войны с Россией.