Посла РФ вызвали в австрийский МИД после падения дрона в Румынии

Москва29 мая Вести.Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла в Вене Андрея Грозова после падения БПЛА в Румынии. Об этом сообщила глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер.

Я распорядилась вызвать российского посла в Вене написала она в соцсети X

По словам главы австрийского МИД, она планирует "недвусмысленно выразить протест Австрии" против якобы "российской эскалации". Доказательств своих обвинений министр не привела.

Утром 29 мая в Румынии беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в городе Галац в непосредственной близости от границы с Одесской областью Украины. Румынское внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездоказательными все обвинения Румынии в адрес России о беспилотниках. По ее словам, ни одного факта, материала или свидетельства представлено не было.

Как подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, странам ЕС лучше заткнуться на тему падения БПЛА на жилой дом в Румынии, поскольку сами они являются прямыми участниками войны с Россией.