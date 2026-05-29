Москва29 мая Вести.Новым властям Венгрии следует сохранять нейтралитет на фоне инцидента со взрывом БПЛА в Румынии, заявил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Мы призываем венгерское правительство придерживаться политики нейтралитета, установленной предыдущим правительством, и не делать ни шагу в сторону провоенной Европы! сказано в публикации

Он также выразил сочувствие пострадавшим в результате взрыва дрона.

Румынская Служба экстренного реагирования (IGSU) ранее сообщила, что на востоке страны в городе Галац на крышу дома упал беспилотник. Румынские военные при этом отслеживали дрон радиолокационными системами, однако не стали его перехватывать. Ответственность за произошедшее власти Румынии возложили на Москву, но каких-либо доказательств ее причастности не предоставили.

При этом Россия уже неоднократно заявляла, что не направляет беспилотники по Европе и странам НАТО.