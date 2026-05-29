Генсек НАТО отреагировал на прилет БПЛА в Румынии

Москва29 мая Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает связь с руководством Румынии после инцидента с беспилотным летательным аппаратом, который попал в жилой дом недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт в соцсети X.

Представительница НАТО также заявила, что альянс продолжит укреплять оборону от различных угроз, в том числе от атак с применением беспилотников.

[Рютте] находится на связи с румынскими властями написала она

Ранее сообщалось, что в румынском городе Галац, расположенном на востоке страны недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом. После попадания БПЛА в здании загорелась квартира на десятом этаже. По предварительной информации, пострадали два человека.