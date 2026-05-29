Москва29 мая Вести.НАТО необходимо усилить свои позиции на восточном фланге. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

По его словам, ФРГ продолжит поддерживать своих союзников по Североатлантическому альянсу.

Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость усиления позиций НАТО на восточном фланге написал Мерц в соцсети X

Утром 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью беспилотник попал в жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека. Позже МИД Румынии вызвал посла РФ в Бухаресте, так как власти Румынии возложили ответственность за произошедшее на Россию. Вместе с тем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.