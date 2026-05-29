Фицо выразил солидарность с Бухарестом и призвал к "сдержанности в заявлениях" Фицо призвал ЕС к диалогу с Россией после падения беспилотника в Румынии

Москва29 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с инициативой возобновления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой. Поводом для заявления послужил ночной инцидент в румынском городе Галац, где беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоквартирный дом, что привело к пожару и ранениям двух человек.

В связи с инцидентом с дроном выражаю солидарность с румынским правительством, призываю к сдержанности в заявлениях и немедленному открытию диалога Европейского союза и России написал Фицо в соцсети

Между тем, временное руководство Румынии признало неготовность своих систем противовоздушной обороны к подобным вызовам. Врио премьер-министра страны Илие Боложан констатировал, что ответ ПВО на угрозу был "ограничен уровнем оснащения", в связи с чем Бухарест намерен экстренно закупить новое вооружение в рамках общеевропейской программы SAFE.