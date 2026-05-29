Москва29 маяВести.В городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом.
Об этом сообщает румынская Служба экстренного реагирования (IGSU) в социальной сети.
В публикации отмечается, что попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в здание спровоцировало пожар в квартире на 10-м этаже.
Согласно предварительным данным, пострадали два человека.
На месте инцидента работали экстренные службы, полицейские и разведчики. Двум жителям горящего помещения удалось эвакуироваться самостоятельно, врачи оказали им помощь на месте происшествия.
Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Румынии рядом с украинской границей были обнаружены обломки беспилотника.