В румынском Галаце беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека

Москва29 мая Вести.В городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом.

Об этом сообщает румынская Служба экстренного реагирования (IGSU) в социальной сети.

В публикации отмечается, что попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в здание спровоцировало пожар в квартире на 10-м этаже.

Согласно предварительным данным, пострадали два человека.

На месте инцидента работали экстренные службы, полицейские и разведчики. Двум жителям горящего помещения удалось эвакуироваться самостоятельно, врачи оказали им помощь на месте происшествия.

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Румынии рядом с украинской границей были обнаружены обломки беспилотника.