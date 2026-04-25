МО Румынии: обломки дрона повредили дом и электрический столб в Галаце

В Румынии сообщили о повреждении дома и столба от осколков беспилотника МО Румынии: обломки дрона повредили дом и электрический столб в Галаце

Москва25 апр Вести.В румынском Галаце осколки дрона повредили пристройку дома и электрический столб. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на Министерство обороны Румынии.

В публикации говорится, что это случилось в ночь на 25 апреля на юго-востоке города.

Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке... электрический столб и пристройка дома получили повреждения пишет агентство

Данные о пострадавших в результате атаки в материале не приводятся.

15 апреля сообщалось, что Румыния подняла в воздух два своих истребителя F-16 у украинской границы из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что недалеко от румынского воздушного пространства в направлении украинского Вилково была обнаружена группа БПЛА.