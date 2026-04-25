Москва25 апрВести.В румынском Галаце осколки дрона повредили пристройку дома и электрический столб. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на Министерство обороны Румынии.
В публикации говорится, что это случилось в ночь на 25 апреля на юго-востоке города.
Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке... электрический столб и пристройка дома получили поврежденияпишет агентство
Данные о пострадавших в результате атаки в материале не приводятся.
15 апреля сообщалось, что Румыния подняла в воздух два своих истребителя F-16 у украинской границы из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что недалеко от румынского воздушного пространства в направлении украинского Вилково была обнаружена группа БПЛА.