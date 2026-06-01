Эксперт рассказал о провокации Киева с залетевшим в Румынию беспилотником Эксперт Рамм: Украина совершила провокацию, запустив дрон по территории Румынии

Москва1 июн Вести.Киев совершил провокацию с залетевшим на территорию Румынии украинским дроном. Об этом заявил заместитель главного редактора интернет-проекта "Милитарист" Алексей Рамм.

В эфире радио "Комсомольской правды" эксперт рассказал, что, по заявлениям румынских властей, они успели поднять в воздух истребители для отражения угрозы, но не стали сбивать украинский беспилотник, так как опасались жертв среди мирного населения.

При этом время полета БПЛА над румынской территорией не превысило шести минут, и военные не успели бы поднять самолеты за такой короткий срок, заметил Рамм.

На мой взгляд, была провокация со стороны Украины. Запустили какой-то дрон, и держали в воздухе F-16, который был, возможно, с украинским экипажем говорится в публикации

Эксперт назвал странным то, что дрон нанес очень мало разрушений, а также то, что Бухарест отказывается предоставить снимки обломков, по которым якобы стало понятно, что запущенный дрон был российским.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что беспилотный летательный аппарат, рухнувший на жилой дом в румынском городе Галац, изменил траекторию над Украиной после его физического поражения системами ПВО.

Утром 29 мая в румынском городе Галац близ границы с Одесской областью беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели никаких доказательств.