Москва29 мая Вести.Украина готова помочь Румынии в защите после инцидента с падением БПЛА в городе Галац. Об этом в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский, подводя итоги разговора с президентом Румынии Никушором Даном.

По его словам, в ходе этого диалога обсуждалось взаимодействие военнослужащих двух стран.

Украина готова поддержать безопасность Румынии…Будем в постоянной коммуникации с Румынией и будем работать вместе и дальше написал Зеленский

Утром 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека. Румыны объявили генконсула России в городе Констанца персоной нон грата, а консульство обещали закрыть.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все обвинения Румынии в адрес России о беспилотниках в своей стране бездоказательны, так как ни одного факта, материала или свидетельства представлено не было.

И сегодня же президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза. По его словам, ранее имели место голословные обвинения в адрес РФ, из-за дронов, прилетавших на территорию Финляндии, Польши, Прибалтики. Потом выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет.

По мнению некоторых военных экспертов, украинские боевики могли осуществить эту провокацию. Ведь падение дронов на соседние с Украиной страны — не единственная история, подобное, например, недавно было и в Польше. ВСУ могли из нескольких невзорвавшихся дронов собрать один и потом этот дрон запрограммировать так, чтобы он полетел на территорию Румынии.