Рютте заявил о диалоге с президентом Румынии об инциденте с БПЛА

Рютте обсудил с президентом Румынии инцидент с дроном Рютте заявил о диалоге с президентом Румынии об инциденте с БПЛА

Москва29 мая Вести.Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что провел диалог с президентом Румынии Никушором Даном по вопросу инцидента с беспилотником в румынском городе Галац.

По его словам, беспилотник якобы является российским.

Я только что разговаривал с президентом Румынии Никушором Даном. … Я заверил его в абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил сочувствие пострадавшим в результате инцидента написал Рютте в соцсети X

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс продолжит наращивать готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников.

Утром 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Позже президент Румынии заявил, что генеральный консул России в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все обвинения Румынии в адрес России о беспилотниках в своей стране бездоказательны, так как ни одного факта, материала или свидетельства представлено не было.

И сегодня же президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза. По его словам, ранее имели место голословные обвинения в адрес РФ, из-за дронов, прилетавших на территорию Финляндии, Польши, Прибалтики. Потом выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет.