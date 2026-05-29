Посольство РФ: инцидент с БПЛА в Румынии стал попыткой втянуть НАТО в конфликт

Москва29 мая Вести.Инцидент с падением беспилотника в румынском городе Галац является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией. Об этом заявили в российском посольстве в Бухаресте.

Дипломаты указали, что Румыния поспешила выдвинуть "голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России", не дав ответа ни на один из конкретных вопросов, касающихся инцидента.

Имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске отмечается в Telegram-канале посольства

По данным дипмиссии РФ, румынские дипломаты отказались предоставить стандартную в таких случаях информацию о координатах точки пересечения дроном румынского воздушного пространства, траектории, высоте и скорости полета, времени его нахождения в воздушном пространстве Румынии.

Утром 29 мая беспилотник попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.

Глава МИД России Сергей Лавров не раз заявлял, что РФ никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника, при этом российский лидер подчеркнул, что до экспертизы нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.