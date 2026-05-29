МИД Румынии вызвал посла России после инцидента с дроном

Москва29 мая Вести.МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева из-за инцидента с падением беспилотника в городе Галац. Об этом сообщила министр иностранных дел Оана Цою.

Румынская Служба экстренного реагирования (IGSU) ранее сообщила, что на востоке страны в городе Галац на крышу дома упал беспилотник. Румынские военные при этом отслеживали дрон радиолокационными системами, однако не стали его перехватывать. Ответственность за произошедшее власти Румынии возложили на Москву, но каких-либо доказательств ее причастности не предоставили.

Россия уже неоднократно заявляла, что не направляет беспилотники по Европе и странам НАТО. Так, еще в 2025 году глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на ГА ООН отмечал, что известны примеры, когда Россию обвиняли в нанесении ударов, но позже выяснялось, что это были украинские атаки по гражданским объектам.

Инциденты с падением беспилотников ранее фиксировались и в других государствах. Так, в марте 2026 года БПЛА упал и взорвался в Варенском районе Литвы. Как позже признала премьер-министр Литвы Инга Ругинене, дрон был украинским и запущен с территории Украины.