Захарова: РФ вызовет в МИД посла Румынии, чтобы передать свои взгляды Бухаресту

Посла Румынии вызовут в МИД РФ, чтобы передать Бухаресту взгляды Москвы Захарова: РФ вызовет в МИД посла Румынии, чтобы передать свои взгляды Бухаресту

Москва25 апр Вести.Российская сторона вызовет посла Румынии в Москве Владимира Липавского в МИД, чтобы донести свои взгляды до Бухареста, сообщила РИА Новости официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

Ранее МИД Румынии сообщил о вызове в министерство российского посла в Бухаресте Владимира Липаева. Как уточняется, вызов дипломата связан с недавним падением беспилотника в районе Галаца.

Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, для того, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз сказала Захарова

Официальный представитель МИД РФ добавила, что регулярный вызов российских послов в недружественных странах будет использоваться в качестве регулярного повода передать точку зрения Москвы.