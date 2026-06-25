Посол Румынии вызван в МИД РФ из-за закрытия генконсульства в Констанце Захарова: Посол Румынии Истрате вызван в МИД РФ

Москва25 июн Вести.Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате вызван в МИД России, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. В комментарии ТАСС дипломат пояснила, что румынскому послу будет заявлено об ответных мерах в связи с закрытием российского генконсульства в Констанце.

В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие генконсульства в Констанце сказала Захарова

Румыния до этого объявила о решении закрыть генконсульство России в Констанце из-за инцидента с беспилотником, упавшим в Галаце.

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной БПЛА, пока не будет проведена его экспертиза.

Захарова уже отмечала, что действия румынских властей представляют собой недружественный шаг и не останутся без ответа.