Москва29 маяВести.Россия готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника, упавшего в Румынии, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Глава государства отметил, что в данном случае дрон мог сбиться с курса под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных, как ранее уже было с появлением украинских беспилотников на территории Финляндии и стран Прибалтики.
Но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследованиесказал Путин журналистам