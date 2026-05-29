Путин о БПЛА в Румынии: РФ проведет экспертизу в случае необходимости Путин отметил, что Россия готова провести экспертизу упавшего в Румынии дрона

Москва29 мая Вести.Россия готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника, упавшего в Румынии, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

Глава государства отметил, что в данном случае дрон мог сбиться с курса под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных, как ранее уже было с появлением украинских беспилотников на территории Финляндии и стран Прибалтики.