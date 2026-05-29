Москва29 мая Вести.Следующий саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может состояться в Санкт-Петербурге в декабре, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

Да, и мы договаривались, что мы, как традиционно, если ничего не помешает, в декабре встретимся в Петербурге сказал Путин

Российский лидер отметил, что евразийские партнеры РФ также примут участие и в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

И в этом году будут большие делегации, будет и главный гость, он как раз, если честно, страна-наблюдатель ЕАЭС подчеркнул президент

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится с 3 по 6 июня. Согласно данным сайта "Росконгресса", участие в ПМЭФ-2026 подтвердили представители более 130 стран и территорий.