Песков анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге

Песков: Путин посетит Совет законодателей в Петербурге Песков анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства насыщенная программа.

Он (Путин. — Прим. ред.) выступит на Совете законодателей. В Таврическом дворце традиционно проходит это мероприятие ежегодно, так же будет и на этот раз сообщил Песков

Ожидаемое выступление президента подтвердила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что речь Путина всегда отличается актуальностью и современностью, и выразила надежду на содержательное выступление главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Санкт-Петербурге у Путина запланированы встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.