Песков: Путин сейчас завершает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ

Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ Песков: Путин сейчас завершает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ

Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин в настоящий момент завершает подготовку к выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства в ходе пленарной сессии поделится своим видением того, куда Россия должна двигаться для развития экономической и социальной сфер, а также проработки основных вызовов.

Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоится рассказал он в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ

Ранее Песков указал, что отдельной встречи Путина с крупным бизнесом на форуме не планировалось.