Москва5 июнВести.Президент России Владимир Путин в настоящий момент завершает подготовку к выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, глава государства в ходе пленарной сессии поделится своим видением того, куда Россия должна двигаться для развития экономической и социальной сфер, а также проработки основных вызовов.
Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоитсярассказал он в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ
Ранее Песков указал, что отдельной встречи Путина с крупным бизнесом на форуме не планировалось.