Москва6 июн Вести.В ходе ближайшего заседания Совета Госдума обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных главой государства на ПМЭФ. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале MAX.

Он напомнил, что в своем выступлении, которое длилось более 3,5 часа, Путин обозначил ключевые показатели развития экономики, а также дал оценку ситуации в мире.

Владимир Владимирович поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке: законодательно закрепить инструмент стажировок в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах отметил Володин

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В нем принимают участие представители свыше 130 стран. Среди участников – представители бизнес-сообщества, политики, общественные и государственные деятели.

Ранее Володин отметил, что пленарная сессия Петербургского международного экономического форума в 2026 году отличается от предыдущих мероприятий своим фактором открытости.