Москва5 июн Вести.Главные итоги Петербургского международного экономического форума касаются развития инвестиций и благоустройства. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Главное, что продолжаем развитие инвестиций, кредиты бюджетные, благоустройство подчеркнул вице-премьер

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ напомнил о своем поручении перейти к устойчивым темпам роста экономики России в 2027 году. Российский лидер добавил, что необходимо увеличивать доходы государства, бизнеса и граждан.