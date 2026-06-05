Москва5 июн Вести.Главные тезисы, которые прозвучали на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, касались развития малого бизнеса. Об этом глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

По его словам, повестка была очень позитивная, она дает новую надежду малому бизнесу.

То, что касается инициативы в отношении бизнеса, стабильное налогообложение, малый бизнес сейчас вдохнет определенную надежду для того, чтобы они развивались, не закрывались и рабочие места сохраняли. Но и в целом все, что касается технологического лидерства – это взаимодействие бизнеса, государства, общества в целом сказал Шувалов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова работать с теми, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. По его словам, уникальность и привлекательность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют бизнес, целые отрасли и даже государства.