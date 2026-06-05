Москва5 июн Вести.Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума в 2026 году отличается от предыдущих мероприятий своим фактором открытости. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на пленарной сессии прошел открытый разговор, который не обошел стороной ни одну острую тему, возможность высказаться была у каждого участника в зале.

Это возможность для диалога с залом, где присутствует большое количество и государств, и бизнес-объединений. И сегодня такой разговор действительно состоялся в непростое время. Крайне важно, чтобы у всех была и ясность, и фактор открытости – он, мне кажется, был крайне важным, потому что этим именно сегодняшний форум отличался от предыдущих. Потому что была дискуссия с залом, со всеми участниками, несмотря на то, что они представляли разные континенты, страны и государства высказал свою точку зрения Володин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума передал православному населению Румынии самые горячие пожелания. Он попросил депутата от оппозиции румынского сената и Европарламента Диану Шошоакэ передать румынам соответствующие пожелания.