Диалог Путина с иностранным бизнесом может возобновиться на ПМЭФ Шохин допустил возобновление встреч Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ

Москва26 мая Вести.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду на возвращение практики встреч президента России Владимира Путина с представителями зарубежного бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шохин в интервью РИА Новости напомнил, что до пандемии такие мероприятия регулярно проходили с участием руководителей крупных иностранных компаний, посещавших форум. Однако после 2022 года главы ведущих зарубежных организаций перестали посещать ПМЭФ "по другой причине".

Я считаю, что этот формат может возобновиться, как только иностранный бизнес потянется на Петербургский форум. А он потянется, безусловно сказал он

Шохин также подчеркнул, что контакты с зарубежными деловыми кругами продолжаются и сейчас, в том числе с представителями государств, которые Россия относит к недружественным.

Как пояснил президент РСПП, речь идет прежде всего о компаниях, продолжающих работать на российском рынке, а также о таких объединениях, как Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата и Российско-германская внешнеторговая палата.

В 2026 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Накануне был опубликован список спикеров ПМЭФ. В работе форума примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также главы компаний и деловых объединений.