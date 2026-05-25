Москва25 мая Вести.Опубликован список спикеров Петербургского международного экономического форума 2026 года (ПМЭФ-2026). В работе форума примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также главы компаний и деловых объединений, отмечено на сайте ПМЭФ-2026.

Большинство стран озаботилось устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия как значимая часть мировой экономики также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию заявил советник президента России , ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков

В деловой программе ПМЭФ-2026 примут участие члены правительства России, главы ряда российских ведомств.

В списке международных участников форума значатся министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри, первый зампред правительства Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.

На форум прибудут также спецпосланник Генсека ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар Службы доходов Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, гендиректор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, а также представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Деловая программа ПМЭФ-2026 затрагивает ключевые направления мировой и российской повестки дня.

В программу вошли направления "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии - новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.

Участники форума обсудят вопросы международного сотрудничества и развития БРИКС, технологического первенства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта (ИИ), развития финансовых рынков, экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге 3-6 июня.