Немецкий депутат Котре заявил о планах на участие в ПМЭФ Депутат Бундестага от АдГ Котре может принять участие в ПМЭФ

Москва13 мая Вести.Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре намерен приехать в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал публикации в СМИ о том, что два депутата от АдГ, в числе которых был упомянут и Котре, хотят посетить Россию в начале июня 2026 года и принять участие в ПМЭФ.

Да, я поеду цитирует его агентство

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Ключевая тема форума – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".